The Guardian прекратит публиковать посты в X из-за Маска

Британская газета The Guardian прекратит публиковать сообщения в социальной сети X из-за ее владельца Илона Маска, который якобы установил токсичную атмосферу на платформе.

"Мы хотим сообщить читателям, что более не будем публиковать посты в официальных редакционных аккаунтах Guardian в социальной сети X", - сказано в заявлении.

В нем утверждается, что причиной для этого решения послужило "продвижение теорий заговора" в X.

"Мы рассматривали [вариант с отказом от пользования X] в течение некоторого времени, учитывая, что часто на платформе продвигался вызывающий беспокойство контент, включая теории заговора крайне правых и расизм", - говорится в заявлении. "Президентская избирательная кампания в США лишь подтвердила то, что X - это токсичная медиаплатформа, а ее владелец Илон Маск мог использовать свое влияние для формирования политического дискурса", - отмечается в сообщении.

Всего у The Guardian имеется более 80 аккаунтов в X примерно с 27 млн подписчиков. В пресс-службе газеты указали, что пользователи соцсети по-прежнему смогут делиться статьями издания на платформе, а посты в X будут использоваться репортерами The Guardian в своей работе. Корреспонденты газеты также смогут продолжить вести свои персональные аккаунты в соцсети.

Минувшим летом некоторые депутаты Палаты общин британского парламента от правящей Лейбористской партии начали покидать платформу X после того, как Маск подверг критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обвинив его в нарушении права на свободу слова. Бизнесмен выступил с таким заявлениям на фоне задержания в королевстве активистов крайне правых взглядов за посты в соцсети с критикой иммиграционной политики британских властей. В свете этого скандала Маск, согласно вещательной корпорации Би-би-си, не был приглашен на инвестиционный форум в Лондоне в октябре.