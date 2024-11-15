Маск заявил о получении мандата от народа США

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что получил мандат от народа США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.

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Маск присутствовал на торжественном вечере организации «Институт политики "Америка прежде всего"», который состоялся поместье Трампа Мар-а-Лаго, штат Флорида. Он заявил о получении мандата от народа США.

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«Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен», — отметил он.

Ранее агентство Reuters заявило, что Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США в администрации избранного президента Дональда Трампа. Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, которую поддерживает Маск.