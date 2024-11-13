Макрон выступит на открытии Нотр-Дама на паперти, а не в соборе

Президент Франции Эммануэль Макрон, учитывая общественное недовольство, принял решение произнести речь на паперти Собора Парижской Богоматери, а не внутри него, как планировалось ранее, сообщает в среду агентство Франс-Пресс со ссылкой на информацию от Елисейского дворца.

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Как стало известно, было решено, что Макрон выступит с "довольно короткой речью" именно на паперти собора. Это изменение вызвано необходимостью соблюдения принципа отделения церкви от государства.

Кроме того, упоминается, что 29 ноября президент посетит строительную площадку Нотр-Дама в последний раз перед его открытием и также планирует сделать заявление, но уже внутри собора. В этой речи он выразит благодарность всем, кто участвовал в восстановлении знаменитого храма.

В начале ноября сообщалось, что церемония открытия Нотр-Дам-де-Пари обойдется властям Франции в €10 млн.

Отмечается, что открытие реконструированного собора, пострадавшего при пожаре в 2019 году, состоится 7 декабря.