Вашингтон и его союзники в настоящее время работают над выполнением ряда требований, включенных украинским президентом Владимиром Зеленским в так называемый «план победы».

Об этом по итогам встречи с руководителем НАТО Марком Рютте заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Мы занимаемся рядом запросов, изложенных в «плане победы», обсуждали это с нашими союзниками и партнерами сегодня. Наша поддержка Украины началась в 2022 году и продолжается до сих пор», — подчеркнул он.

По словам государственного секретаря, западные страны в процессе оказания поддержки Киеву постоянно адаптируются к изменениям его потребностей и обстановке на поле боя. Блинкен выразил уверенность, что США и его союзники продолжат и дальше «настраивать помощь в соответствии с изменением ситуации».

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13 ноября Зеленский опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X пост, в котором призвал зарубежных партнеров Украины оказать его стране критически важную помощь. Таким образом он отреагировал на удары российских бойцов по военным объектам в Киеве.

Глава государства уточнил, что Вооруженные силы Украины должны получить все необходимые средства для обороны. В том числе речь идет о ракетах и системах противовоздушной обороны.