В Грузии началась женская акция протеста против итогов выборов

В Тбилиси перед зданием Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии началась женская акция протеста против итогов парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Протестующие пытались проникнуть во внутренние помещения ЦИК, но сотрудники правоохранительных органов помешали им, оттеснив от двора здания. В результате участники акции начали оскорблять силовиков.

Отмечается, что пришедшие на протестное мероприятие жительницы Тбилиси представляют различные оппозиционные силы и неправительственные организации и объединены недовольством итогами парламентских выборов.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о начале острого политического кризиса в стране. По ее словам, в республике должны пройти справедливые выборы и появиться легитимный парламент.