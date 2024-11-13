Президент США Джо Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом, сообщил в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, Байден намерен обеспечить передачу Украине каждого доллара из одобренных Конгрессом средств до 20 января, передает ТАСС.

«Пока мы работаем над тем, чтобы у Украины было все необходимое для обороны, и США продолжают наращивать свои усилия. Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января», – подчеркнул Блинкен.

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По словам Блинкена, эта поддержка началась в 2022 году и продолжается до сих пор. США адаптируются под изменения потребностей Украины и ситуации на поле боя.

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