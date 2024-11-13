Турция разорвала отношения с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о разрыве отношений с Израилем, подчеркнув, что Анкара не предпринимает никаких шагов для их развития в будущем.

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Его слова приводит РИА Новости.

«Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем. Мы не предприняли ни одного шага для улучшения этих отношений в последующем процессе», - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что 7 октября исполнился ровно год с момента начала резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. В 2023 году палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями и гибелью людей.

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Президент Турции неоднократно резко высказывался в адрес властей Израиля. В частности, он заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер. В начале ноября в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани турецкий лидер призвал страны Ближнего Востока к солидарности в отношении действий Израиля.