Генсек НАТО признал проигрышное положение Украины на фронте

Украина в настоящее время проигрывает на фронте России.

Об этом рассказал генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Варшаве, пишет ТАСС.

«Сейчас, на протяжении всей зимы и при необходимости в долгосрочной перспективе нам надо убедиться, что военная помощь продолжит поступать на Украину и мы сможем вывести ее из положения, в котором она теряет территории», — отметил он.

Марк Рютте добавил, что обсудил с властями Польши усиление обороны альянса. По его словам, военно-политический блок должен увеличивать оборонное производство подобно тому, как это делают Россия и Китай.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что НАТО подготовит Вооруженные силы Украины к продолжению вооруженного конфликта в 2025 году. Он добавил, что Североатлантический альянс «адаптируется к изменениям потребностей Украины, ситуации на поле боя, к действиям России».

Накануне Марк Рютте выступил за дальнейшее продолжение конфликта на Украине и оказание военной помощи Киеву. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном,