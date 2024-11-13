Избранный президент США Дональд Трамп может увеличить поддержку Израиля после возвращения в Белый дом, так как предложил назначить на ключевые посты в своей администрации людей, известных радикальными произраильскими взглядами. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По ее сведениям, бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби, который может стать послом США в Израиле, - сторонник израильской оккупации Западного берега реки Иордан. Американский телеведущий и ветеран войн в Афганистане и Ираке Пит Хегсет, предложенный Трампом на должность министра обороны, - решительный противник палестинской государственности.

Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф, предполагаемый новый глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ), высказывал мнение, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа и гибель мирных жителей не должна быть препятствием для сокращения американской военной помощи еврейскому государству.

Издание отмечает, что израильские политики не скрывают своей радости по поводу победы Трампа на выборах и рассчитывают на увеличение поддержки со стороны США при республиканце.

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Трамп во время своего первого срока на посту президента США неоднократно заявлял о поддержке Израиля в защите "от иранской угрозы", признал израильский суверенитет над оккупированными Голанскими высотами, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и способствовал заключению Авраамовых соглашений, позволивших нормализовать отношения еврейского государства с рядом арабских стран.

Трамп выиграл выборы 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов, вице-президенту США Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат американского Конгресса. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.