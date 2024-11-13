Украина планирует ежегодно обучать в Британии чиновников нового поколения

Украина намерена ежегодно отправлять в Великобританию до 7 тыс. своих студентов, которые впоследствии будут занимать должности на государственной службе. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН, ссылаясь на посла страны в Лондоне Валерия Залужного.

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Отмечается, что Украина таким образом будет обучать чиновников "нового поколения".

"Залужный отметил, что такой проект позволит в течение 20 лет обновить госслужащих в Украине на тех, кто имеет абсолютно другое отношение к выполнению законов и к бизнесу", - говорится в публикации.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что на Украине признают, что в рамках нового набора по мобилизации получится восполнить только половину дефицита личного состава Вооруженных сил страны (ВСУ).

До этого Bloomberg писал, что украинцы резко сократили свои пожертвования на нужды ВСУ из-за ухудшения экономической ситуации в стране и усталости от конфликта.