«Исламский джихад»* показал новое видео с похищенным гражданином России

Группировка «Сарая аль-Кудс» — военное крыло радикального движения «Исламский джихад»* — в среду, 13 ноября, показала видео с находящимся в заложниках гражданином России Александром Трухановым, похищенным 7 октября 2023 года.

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На кадрах мужчина на иврите говорит о сложной ситуации, в которой оказались заложники. По его словам, у похищенных израильтян закончились гигиенические принадлежности, а также вода и электричество. Труханов заявил, что опасается возможных взрывов и нападений со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за угрозы для жизни.

В связи с этим заложник призвал израильтян выходить на митинги и выступать за прекращение огня и возвращение заложников, чтобы не забывать о трудностях тех, кто находится в плену. Он добавил, что скучает по своей семье и очень хочет вернуться в дом целым.

До этого группировка «Исламский джихад»* опубликовала видеозапись с похищенным гражданином РФ Труфановым 29 мая. Там отметили, что мужчине 28 лет, он также имеет гражданство Израиля. Его мать, невеста и бабушка были освобождены из плена в результате обмена заложников с палестинской террористической ячейкой ХАМАС. Отца Труфанова спасти не удалось.

Израильские военные 17 мая нашли тело похищенной радикальной исламской группировкой ХАМАС 22-летней студентки из Германии Шани Лук, ужасающие кадры с участием которой в октябре прошлого года облетели весь мир.

10 октября мать девушки Рикарда Лук сообщала, что Шани жива, ей об этом якобы рассказали похитители девушки. При этом подтверждения этой информации не было. Менее чем через две недели МИД Израиля подтвердил смерть девушки.

«Вечерняя Москва» собрала подробности страшной трагедии, которая унесла жизнь студентки из Германии.

*Организация признана террористической и запрещена в России.