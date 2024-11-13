Политолог Александр Каргин прокомментировал решение избранного президента США Дональда Трампа назначить бизнесменов Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями нового ведомства в администрации главы государства - Департамента эффективности государственного управления. По словам специалиста, эти кадровые решения свидетельствуют о начале нового этапа - «перестройки по-американски».

Илон Маск – это медийная фигура, он известен своими заявлениями о том, что бюрократы вредят Америке. И на сегодняшний день деньги ему приносят не только бизнес-проекты, но и существующий вокруг него «трафик» - люди платят за ту идею, которую воплощает собой Маск. Поэтому его назначение во многом связано с пиаром и игрой на публику. Трамп хочет показать, что в политике США грядут антибюрократические изменения, что в стране появятся новые критерии оценки чиновников и что они будут массово увольняться… Назначение Маска и Рамасвами, взгляды которых во многом схожи – их можно назвать праволибертарианскими, задает определенный вектор, согласно которому Трамп будет «осушивать вашингтонское болото». Так что можно сказать, что сейчас начинается «перестройка по-американски». А к чему она приведет – посмотрим. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Эксперт допустил, что деятельность Маска и Рамасвами во главе департамента будет эффективной.

«Я не настроен сразу говорить о том, что у них ничего не получится. Все вполне может получиться. По крайней мере, в большинстве своих проектов Маск показал себя человеком, которому улыбается удача и который в итоге достигает своих целей – и неважно, каким образом», - сказал он.

Маск будет увольнять тех американских чиновников, которые заняли свое место незаслуженно или занимаются ненужной с точки зрения Трампа и его электората работой, отметил эксперт.

«К примеру, это будут чиновники, которые получили свое место по гендерным квотам – только потому, что это женщина или чернокожий. Полагаю, что также будут сокращать неэффективных чиновников, которые провалили миграционную политику США или политику страны в сфере образования, в результате чего в американские школы приходят геи [международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ] и пропагандирую там какие-то сексуальные девиации», - сказал политолог.

Последние назначения в администрацию Трампа свидетельствуют и о переориентировке внешней политики США, добавил Каргин.

«Об этом говорит назначение нового американского посла в ООН Элис Стефаник, планирующиеся назначения [сенатора от штата Флорида] Марко Рубио госсекретарем США и [конгрессмена] Майка Уолца советником по нацбезопасности, а также ряд других кадровых решений Трампа. С одной стороны, все эти политики являются ярыми сторонниками Израиля, поддерживают жесткую линию в отношении Ирана, а также настроены на сдерживание Китая. С другой стороны, они максимально прохладно относятся к Украине и не раз голосовали против выделения ей денег и оружия. Соответственно, здесь можно сделать вывод, что при Трампе США будут стремиться переориентироваться с европейского региона на ближневосточный и дальневосточный», - заключил собеседник Рамблера.

Ранее Маск прокомментировал свое назначение в администрацию Трампа.