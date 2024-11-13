Блинкен: Байден поставит Украине каждый одобренный доллар до 20 января

Президент США Джо Байден намерен поставить Украине "каждый доллар" из одобренных Конгрессом средств до 20 января. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Пока мы работаем над тем, чтобы у Украины было все необходимое для обороны, и США продолжают наращивать свои усилия. <...> Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении [из средств, выделенных Конгрессом для поставки Украине], был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января", - сказал Блинкен.

Ранее газета Politico сообщала, что уходящая администрация американского лидера Джо Байдена планирует как можно скорее направить Украине $6 млрд, выделенные Конгрессом для Киева, чтобы успеть до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. 10 ноября помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил намерение администрации Байдена реализовать оставшиеся $6 млрд. Он также заявил, что Байден попытается за оставшиеся у власти дни убедить Трампа не отказываться от продолжения помощи Украине.