Блинкен заявил о достижении Израилем целей в конфликте с ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль добился целей своих военных действий против палестинского движения ХАМАС и пришло время завершать конфликт. Как сообщает ТАСС Новости, об этом он сказал во время выступления в Брюсселе.

Напомним, что накануне дипломат прибыл в Брюссель для встречи с главами МИД стран ЕС и НАТО, а также с генсеком военного блока Марком Рютте в рамках заседания Североатлантического совета. Кроме того, Блинкен провел переговоры с Министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером.

«Израиль заявил, что для предотвращения атаки, подобной 7 октября, нужно полностью уничтожить военный потенциал ХАМАС и его лидеров, ответственных за разработку октябрьского нападения. [Израиль] достиг этих целей. Пришло время закончить войну», — сказал Блинкен во время общения с журналистами.

Госсекретарь добавил, что для этого потребуется достичь соглашения с ХАМАС о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газа, а также обеспечить вывод израильских войск из анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа, а через некоторое время на территорию анклава вошли израильские войска. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями и гибелью людей, в том числе детей.