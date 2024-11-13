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Блинкен: НАТО подготовит Украину для продолжения конфликта с РФ в 2025 году

Североатлантический альянс намерен оказать военную помощь Украине в таком масштабе, чтобы ВСУ были готовы продолжить вести боевые действия в 2025 году.

Блинкен рассказал о планах НАТО на продолжение конфликта Украины с РФ в 2025 году
© globallookpress.com

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Сегодня [на встрече] все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком, насколько это возможно, состоянии в 2025 году", - сказал он.

Генсек НАТО призвал к изменению траектории конфликта на Украине

Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода СВО.

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