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У отделения полиции в Киеве произошел взрыв

В Дарницком районе Киева неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции. Об этом сообщает в своем Telegram-канале украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на правоохранительные органы.

У отделения полиции в Киеве произошел взрыв
© РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел накануне. Уточняется, что злоумышленник, заложивший взрывчатку, попал на камеры наблюдения.

"Взрыв прозвучал через 26 минут после того, как взрывчатку положили под забор", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье о теракте. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы. О пострадавших не сообщается.

В начале ноября сообщалось, что киевские полицейские задержали группу наркодилеров, которые сбывали наркотики под видом военных. Наладил сбыт наркотиков и психотропов ранее судимый житель Киевской области. К незаконной деятельности он привлек двух знакомых, которые отвечали за сбыт товара. Они продавали запрещенные вещества во время личных встреч за наличные, а чтобы отвести от себя подозрения, переодевались в военную форму. Всех членов преступной группы задержали.

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Киев