Обзор иноСМИ: Зеленский «в сауне» и чем Трамп обрадовал Украину

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Украину обрадовали кадровые назначения Трампа

Первые кандидаты в новую администрацию избранного президента США Дональда Трампа представляют «явно более традиционное» крыло Республиканской партии, сообщает Fox News. Трамп официально объявил, что его советником по национальной безопасности станет Майкл Уолц. Источники СМИ также сообщают, что Трамп назначит сенатора Марко Рубио на пост главы Госдепа.

Ожидается, что вместе с Элизой Стефаник, которую Трамп назначит послом США в ООН, это трио будет продвигать «решительно произраильскую» повестку дня. По данным Fox News, сторонники Украины также испытывают «тихое облегчение» в связи с этими назначениями. После администрации Байдена, которая «чрезмерно опасалась» эскалации, многие высокопоставленные украинские чиновники с осторожным оптимизмом относятся к «изменению темпа» американской политики при Трампе. Будущий советник Трампа Уолц выступал за снятие ограничений на применение дальнобойного оружия, поставленного Украине.

Последний афганский еврей прибыл в Израиль

The Times of Israel сообщает, что Заблон Симинтов, «последний афганский еврей», 12 ноября добрался до Израиля. По данным издания, 65-летний Симинтов отправился в Турцию после смены власти в Афганистане.

Семинтов прожил в Турции три года, прежде чем смог попасть в Израиль. Мужчина вынужденно покинул Афганистан после вывода американских войск и переворота в стране. Он рассказывал журналистам, что долгое время заботился о единственной синагоге в Кабуле и каждый день подвергался опасности.

«Зеленского ограждают от правды»

Продвижение России в Донбассе продолжается, ВСУ несут всё большие потери, но Владимир Зеленский не владеет полной информацией о ситуации на поле боя, пишет The Economist. Издание отмечает, что боевой дух на Украине падает и украинцы «поговаривают о смене руководства». На фоне этого Зеленскому, вероятно, предстоит борьба за власть в 2025 году.

По словам одного из собеседников The Economist, окружение Зеленского создало для него информационный кокон, «ограждая его от правды». Армия цензурирует самые негативные новости, чтобы не «раздувать пламя». Зеленского «держат даже не в теплой ванне, а в сауне», заявил изданию высокопоставленный военный чиновник. Если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно повторить свой успех 2019 года. Внутренние опросы, с которыми ознакомился The Economist, показывают, что он вряд ли справился бы во втором туре с бывшим главой ВСУ Валерием Залужным.

«ВСУ проигрывают в трех областях»

Большинство украинских солдат, находящихся на передовой, ожидают множества боев на фоне продвижения российских сил, пишет The Economist. Издание подчеркивает, что президент России Владимир Путин «держит инициативу».

Под донецким городом Курахово российские силы превосходят ВСУ по численности по крайней мере в шесть раз, и отступление украинцев выглядит неизбежным, подчеркивает The Economist. Украина также «отстает» на курском направлении и в районе Запорожской области, заявили собеседники издания.

Байден грубо ответил на вопрос о заложниках ХАМАС

Уходящий в отставку президент США Джо Байден грубо ответил израильской журналистке, пытаясь избежать прямого ответа на вопрос о сделке по освобождению израильских заложников ХАМАС. Об этом сообщает Newsweek.

Журналистка Нейра Краус спросила Байдена, думает ли он, что сможет добиться освобождения заложников к концу своего срока. Байден в ответ спросил Краус, думает ли она, что сможет получить удар по голове стоящей сзади камерой. Затем Байден быстро перешел к замечаниям в адрес президента Израиля. Члены ХАМАС и других движений похитили в Израиле 251 человека, 73 из которых были убиты во время первой атаки 7 октября или погибли позже в плену. По состоянию на конец августа 117 заложников были возвращены в Израиль живыми, еще 37 тел были репатриированы.