Названа единственная цель Зеленского

Республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, не скрывает своего презрения к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в том числе из-за его открытой поддержки демократов. Об этом напомнили в отделе расследований Tsargrad.tv.

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По мнению журналистов, Трамп, после вступления в должность попытается отстранить Зеленского от власти.

"Так или иначе - именно в ближайшее время станет понятно, чем будет закончена карьера Зеленского, а возможно, и его жизнь. Времени у него осталось мало. Крайняя точка - 20 января, день инаугурации Трампа", - делают вывод обозреватели.

До этого американская газета The Hill писала, что Трамп с симпатией относится к российскому лидеру Владимиру Путину, но презирает Зеленского.

По мнению издания, новый глава Белого дома может урезать военную помощь Киеву, чтобы вынудить Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование конфликта.