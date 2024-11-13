Новая команда Трампа: что известно о назначениях на ключевые посты в США

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп начал формировать свою команду, в которую уже включил предпринимателей Илона Маска и Вивека Рамасвами. Кто займет ключевые посты в новой администрации, разбирался «Рамблер».

Министерство по повышению эффективности правительства

Избранный президентом США Дональд Трамп заявил о создании новой структуры – Департамента по достижению эффективности государственного управления – и назначил его главами владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска и выдвигавшегося на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами, пишет Reuters.

Трамп в своем заявлении по этому поводу подчеркнул, что Маск и Рамасвами «откроют путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования и ненужных расходов, а также реструктуризации федеральных агентств».

Он дал понять, что должности Маска и Рамасвами будут неформальными, не требующими одобрения Сената. Таким образом, Маск сможет остаться главой компании Tesla, соцсети X и компании SpaceX, отмечается в статье.

По словам Трампа, новый департамент будет сотрудничать с Белым домом для «проведения крупномасштабных структурных реформ и создания предпринимательского подхода» к управлению.

При этом телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники отметил, что Маск сыграл большую роль в переизбрании Трампа и практически ежедневно находится в поместье политика в Мар-а-Лаго. Также Маск участвовал как минимум в двух телефонных звонках избранного президента с иностранными лидерами. Во время общения с Владимиром Зеленским на прошлой неделе Трамп даже передал телефон предпринимателю, чтобы тот мог поговорить с ним, заметили источники.

Национальная безопасность, ЦРУ и Пентагон

Также Трамп определился и с кандидатами на ключевые должности в сфере национальной безопасности. Конгрессмен Майк Уолтц назначен помощником по национальной безопасности, а бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф возглавит ЦРУ.

А на пост министра обороны США Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета. Будущий глава Пентагона является ветераном Национальной гвардии и давним сторонником республиканца, пишет Poliico.

Трамп охарактеризовал Пита Хегсета как «жесткого и умного» человека, который искренне придерживается принципа «Америка превыше всего».

«С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», - заявил Трамп.

При этом, по данным издания, в военном ведомстве США такое назначение вызвало шок. Один из источников газеты в области оборонной промышленности США отметил, что там также рассчитывали, что министром станет «кто-то, у кого действительно есть обширный опыт в обороне».

Пост министра внутренней безопасности должен занять губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм, пишет ТАСС.

Министерство иностранных дел и дипломаты

А вот кандидатом на пост госсекретаря США в новой администрации Дональда Трампа осведомленными источниками был назван сенатор из Флориды Марко Рубио, пишет американская газета The New York Times.

«Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию ястреба во внешней политике. Он занимал жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы», - говорится в статье.

При этом источники издания отметили, что, несмотря на жесткие высказывания сенатора в адрес России, он, скорее всего, «согласится с планами Трампа оказать давление на Украину» и урегулировать текущий кризис.

Возможное назначение сенатора Марко Рубио госсекретарем будет означать жесткую политику в отношении Китая, отметил телеканал CNN.

Должность специального посланника США на Ближнем Востоке займет американский инвестор Стивен Уиткофф, пишет РИА Новости.

«Стив - уважаемый лидер в бизнесе и филантропии, который сделал каждый проект и сообщество, в которых он участвовал, более сильными и процветающими. Стив будет неумолимым голосом мира и заставит нас всех гордиться», - говорится в заявлении Трампа.

А на должность посла в Израиле рассматривается кандидатура бывшего губернатора штата Арканзас Майка Хакаби.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, поздравляя Трампа с переизбранием, заявил о «мощном обновлении великого союза» между странами. А министр связи Израиля Шломо Карьи высказал уверенность, что «Трамп будет на нашей стороне, чтобы вернуть наших заложников и обеспечить абсолютную победу».

Напомним, что Израиль сейчас находится в состоянии войны с сектором Газа и Ливаном. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями и гибелью людей, в том числе детей. При этом Израиль с 1 октября 2024 года начал наземную операцию против сил движения «Хезболла» на юге Ливана и провел воздушные бомбардировки соседней страны.