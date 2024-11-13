В случае президентских выборов на Украине украинский лидер Владимир Зеленский, скорее всего, проиграл бы во втором туре экс-главкому ВСУ и послу Украины в Лондоне Валерию Залужному. С такой оценкой политической ситуации в стране выступил британский журнал The Economist.

Как пишет журнал, если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, которой он добился в 2019 году, поскольку «его больше не считают бесспорным военным лидером, каким он был когда-то».

«Внутренний опрос, проведенный The Economist, показывает, что у него были бы плохие шансы во втором туре с Валерием Залужным», - говорится в сообщении издания.

Журнал отмечает, что еще не ясно выразил Залужный свои политические амбиции, однако многие призывают его баллотироваться.

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До этого то же издание писало, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным журнала, офис президента Украины Владимира Зеленского отрицает, что готовится к предстоящим выборам, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что они произойдут».