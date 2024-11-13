Соединенные Штаты Америки "кинули" Киев в вопросах поставок необходимого снаряжения для Вооруженных сил Украины, по этой причине армия осталась наполовину безоружной. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

В своем Telegram-канале он комментирует заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, процитированное изданием "Украинская правда". Представитель Пентагона сообщил, что с апреля 2024 года США поставили Украине 83% от обещанных боеприпасов, 67% обещанных возможностей ПВО и 60% средств огневого поражения.

"Иначе говоря, жесточайшим образом кинули, оставив полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Половина от того, что было обещано и уже проголосовано, на чем строились наши военные расчеты и планы. <...> Как объяснить, когда обещают и не дают?", - написал Бужанский.

В следующем сообщении депутат выразил надежду на администрацию избранного президента США Дональда Трампа.

"Новую администрацию Трампа можно описать двумя словами - решительные люди", - сказал он.

На Украине предложили Эстонии помочь ВСУ

24 апреля президент США Джо Байден подписал пакет законов, в том числе и об оказании помощи Украине. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Пакет включает помимо $61 млрд для Украины $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.