Россия и США могут снова обменяться заключенными

Telegram-канал Mash утверждает, что в феврале 2025 года Россия и США намерены снова обменяться заключенными. По данным Mash, обменять, в частности, могут арестованного в США Дениса Постового и осужденную в России Ксению Хавану (Карелину).

По информации Mash, обмен планируется провести через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа. Список МИД России на обмен якобы включает 70 человек, которых американские власти обвинили в шпионаже и организации схем обхода санкций.

Telegram-канал напомнил о наиболее известных россиянах и американцах, которых могут обменять. Это Денис Постовой, арестованный по делу о поставке микроэлектроники военного назначения в Россию, а также Павел Кублицкий, обвиняемый в хакерстве и кибермошенничестве.

По версии Mash, США планируют забрать Ксению Хавана (Карелину), гражданку России и США, осужденную на 12 лет по делу о госизмене. В ФСБ заявляли, что женщина помогала сбору денег для украинской организации, сотрудничавшей с ВСУ. Также в списке на обмен может оказаться напавший на полицейского в Москве Джозеф Татер и Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке по обвинению в краже и угрозе убийством.

Как утверждает Mash, в американском списке на обмен есть и люди, предложенные странами ЕС. Речь идет о несовершеннолетних, обвиненных в терактах и диверсиях на железнодорожных путях. Для их обмена потребовалось бы согласие родителей и назначение опекунов за границей.

Летом 2024 года Россия, США, Германия, Норвегия, Словения, Белоруссия и Польша провели крупный обмен заключенными. Власти США заявили о 16 заключенных, освобожденных из российских тюрем. ФСБ сообщила, что Москва вернула восьмерых граждан c двумя несовершеннолетними детьми.