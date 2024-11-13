Украинцы стали меньше поддерживать деньгами ВСУ

Украинцы стали намного меньше передавать денежных средств на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), некоторые из пожертвований упали в 10 раз, передает Bloomberg.

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«Частные пожертвования украинским войскам значительно упали, что демонстрирует, что готовность граждан Украины вносить вклад в оборону угасает», — пишет агентство.

Bloomberg пишет, что причинами снижения пожертвований являются продвижение России на фронте, непопулярная кампания по призыву и массовые отключения электроэнергии. Помимо этого, украинцы опасаются, что новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы снизить военную помощь Украины и вынудит Киев заключить мирное соглашение.