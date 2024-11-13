Медведчук: урегулирование на Украине должны обсуждать Россия и США без Киева

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Урегулирование украинского конфликта должны обсуждать лидеры России и США, Владимиру Зеленскому за столом переговоров делать нечего. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский не представляет ни украинских государственных интересов, ни интересов украинского народа. Ни юридически, ни политически, - написал он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру", комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта в ближайшее время. - Поэтому для эффективных переговоров придется сесть за стол с президентом РФ Владимиром Путиным самому Трампу".

Медведчук указал, что Украина утратила территории вследствие непрофессионализма и глупости ее руководителей, которые проводили антироссийскую политику по указке хозяев из Вашингтона. "До Зеленского, как видим, не дошло, - продолжил он. - И что тогда он будет делать за столом переговоров? Ему нечего предложить противоположной стороне". При этом, отметил Медведчук, "сам факт начала переговоров не будет означать автоматическое прекращение огня".

Трамп неоднократно заявлял, что намерен остановить конфликт на Украине как можно скорее. Республиканец не конкретизировал детали своего плана урегулирования, однако в западных СМИ появились предположения о том, что он вынудит Киев признать утрату территорий.