Прекращение боев по всей линии фронта не приведет к справедливому миру на Украине, требуется устранение причин конфликта. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в своей колонке на "Смотрим.ру". Таким образом, он прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он в течение суток может завершить конфликт на Украине.

По мнению Медведчука, если просто прекратить огонь и провести разграничения, как это было с западной и восточной Германией или с Кореей, причина конфликта никуда не денется.

Политик выразил мнение, что "режим Владимира Зеленского давно превратил страну в концлагерь", где преследуются инакомыслящие, он ввел в действие законы и репрессии против собственного народа.

Медведчук заявил, что справедливости хочет и Россия, у границ которой собрались базы НАТО.