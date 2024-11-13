В Китае казнили трех педофилов

Китайские власти привели в исполнение смертный приговор в отношении трех педофилов, двое из которых были виновны в серии изнасилований. Об этом сообщил Верховный народный суд КНР.

© EPA/TACC

Как уточняется на его странице в социальной сети WeChat, преступления подобного рода будут наказываться "со всей строгостью и в ускоренном порядке". Один из казненных был школьным учителем, другой - рабочим, третий - крестьянином.

В сообщении суда отмечается, что количество преступлений сексуального характера в отношении детей и подростков продолжает расти. "Народный суд всегда придавал большое значение защите прав и интересов несовершеннолетних, активно реагировал на проблемы, волнующие народ", - подчеркивается в нем.