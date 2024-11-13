Эстонский политик Кая Каллас в качестве верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности продолжит «крестовый поход» против России. Об этом заявили РИА Новости в российском постпредстве при ЕС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас может сменить Жозепа Борреля на посту главы дипломатии ЕС. Эстонский политик активно критикует Россию и выступает за более жесткие меры по отношению к Москве и россиянам.

При этом в российском постпредстве при ЕС уверены, что на посту главы дипломатии Евросоюза Кая Каллас продолжит «крестовый поход», начатый Жозепом Борелем против России.

И европейская внешняя политика при Каллас может стать еще более радикальной, учитывая деление стран на «хорошие» и «плохие», считают в постпредстве.

Напомним, что в ходе своего последнего визита в Киев глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил власти Украины «в непоколебимой поддержке Европы». Он также заявил, что министры обороны ЕС в скором времени соберутся, чтобы обсудить «увеличение поддержки в этот критический час».

А евродепутат правой Австрийской партии свободы (АПС) Харальд Вилимски высказал мнение, что Кая Каллас в качестве верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности может повлиять на продление конфликта на Украине.