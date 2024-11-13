Названы три варианта действий Зеленского, если помощь США иссякнет

У украинского лидера Владимира Зеленского есть три варианта действий, если действующий президент США Джо Байден не успеет отправить пакет помощи до инаугурации Дональда Трампа.

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Об этом пишет издание Weapons and Strategy.

"Байден и его советники надеются, что им удастся добиться принятия каких-либо мер для Украины при все еще дружественном Конгрессе… Если эта мера будет представлена и отклонена или просто не будет принята, Зеленский на Украине окажется перед трудным выбором: либо вести переговоры с русскими, либо потерпеть крах, либо уйти в отставку", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп может выступить против дальнейшей помощи Украине. Это вполне возможно, поскольку он может попросить своих коллег-республиканцев в палате представителей просто не вносить меру о помощи Киеву в этот орган, по сути отложив ее рассмотрение до тех пор, пока его администрация не вступит в должность.

До этого американская газета The Hill писала, что Трамп с симпатией относится к российскому лидеру Владимиру Путину, но презирает президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению издания, новый глава Белого дома может урезать военную помощь Киеву, чтобы вынудить Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование конфликта.