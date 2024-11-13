В окружении Трампа пришли в ужас из-за одного решения

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит Пита Хегсета, ведущего Fox News и ветерана армии, главой Пентагона. Как заявили CNN осведомленные источники, выбор Хегсета стал неожиданностью для многих - телеведущий не входил в число кандидатов, которых команда Трампа рассматривала на пост министра обороны.

По словам источников CNN, назначение Хегсета связано с его давними приятельскими отношениями с Трампом. Новоизбранный президент всегда считал Хегсета умным человеком, был впечатлен его карьерой и его книгой с рассказами о своей службе.

«Также Трамп считает, что у Хегсета соответствующая внешность», - сказал один из источников.

Многие люди в окружении Трампа были «застигнуты врасплох» его решением, утверждают собеседники CNN. Во время своего первого президентского срока Трамп назначил на пост главы Пентагона генерала Джеймса Мэттиса, а затем бывшего министра армии США Марка Эспера. Но в итоге Трамп разочаровался в обоих военных и резко раскритиковал их.

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Один из чиновников Пентагона сказал CNN, что в министерстве обороны «все просто шокированы» назначением Хегсета. Неназванный бывший сотрудник Трампа ожидает, что будут предприняты усилия, чтобы «снять» Хегсета с поста министра.

В заявлении, анонсирующем назначение Хегсета, Трамп похвалил его боевые заслуги, работу в качестве ведущего Fox News и его книгу-бестселлер.

«Пит всю свою жизнь был воином для армии и для страны. Пит - жесткий, умный и истинно верующий в постулат «Америка прежде всего». С Питом у руля враги Америки предупреждены - наши военные снова будут великими, и Америка никогда не отступит», - заявил Трамп.

У Хегсета большой послужной список в армии, он служил в Афганистане и Ираке. Также он долгое время был неофициальным советником Трампа. Хегсет начал работать на Fox News в качестве корреспондента в 2014 году и был назначен соведущим Fox & Friends Weekend в 2017-м.

По версии CNN, в лице Хегсета Трамп, скорее всего, получит лояльного человека, который возглавит Пентагон - министерство, с которым у Трампа были непростые отношения во время первого срока.