На Украине оценили кадровые назначения Трампа в его будущую администрацию

Некоторые чиновники на Украине позитивно смотрят на кадровые перестановки избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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"Киев смотрит на эти назначения с некоторым тихим облегчением", - отмечается в сообщении телеканала.

Отмечается, что, по мнению украинских чиновников, новые назначения в администрации Трампа предоставляют возможности для взаимодействий с США.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у Хегсета нет необходимого опыта для такой ключевой должности.