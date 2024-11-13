Кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД России Олег Иванников заявил, что Владимир Зеленский «торгует» украинскими ресурсами и народом, чтобы удержаться у власти. Об этом Иванников рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее источники газеты Financial Times рассказали, что новоизбранного президента США Дональда Трампа заинтересовали два предложения из нового плана Зеленского - о доступе к украинским ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.

Зеленский заявил, что Киев предлагает США и ЕС заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала». Этот пункт содержит тайное приложение, с которым могли ознакомиться только «определенные партнеры».

Также Зеленский указал, что в ходе конфликта военные ВСУ получили опыт применения западного оружия и взаимодействия с силами НАТО. По задумке украинских властей, подразделения ВСУ смогут заместить часть контингентов вооруженных сил США в Европе.

«Зеленский осуществляет торговлю своим собственным народом, предлагая его в качестве гвардейцев для сомнительных европейских военных походов либо обеспечения безопасности. Также он пытается продать ресурсы Украины», - так эти инициативы оценил Иванников.

По его мнению, Зеленский предлагает множество «завиральных» идей, которые на практике неосуществимы. Иванников подчеркнул, что многие мировые лидеры считают Зеленского «безумцем».