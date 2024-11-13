В Германии заявили о новом разделении страны

Глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что разделение Германии на Запад и Восток сейчас «сильнее, чем когда-либо» со времен холодной войны. Об этом Нимайер рассказал РИА Новости.

По мнению Нимайера, Германия снова разделилась на фоне украинского кризиса и притока мигрантов. Он заявил, что в 90-е множество жителей Восточной Германии потеряли работу, но западногерманские компании получили субсидии, скупили землю и промышленность, уволили сотрудников и закрыли предприятия. В итоге они «взяли деньги и вернулись на Запад», заявил собеседник РИА Новости.

«Сегодня, через 34 года после объединения, мы видим, что страна разделена как никогда. Жители востока Германии чувствуют себя гражданами второго сорта», - подчеркнул Нимайер.

По его словам, напряженность начала проявляться еще в 2014-2015 годах, когда в Германию приехало более миллиона мигрантов. Разделение продолжилось и теперь проявляется в том числе в высоких результатах популистских партий на выборах.

«Они затрагивают чувство того, что жители востока Германии все еще много чего лишены, а теперь западногерманские СМИ им еще и говорят, что они слишком тупые, поскольку не ненавидят Путина», - заключил Нимайер.

В Германии проходят переговоры о досрочных выборах

Колумнист журнала New Statesman Вольфганг Мюнхау ранее заявил, что Германия переживает нечто похожее на кризис идентичности. По его мнению, немцы пытаются понять, кто они, с кем они в партнерстве, в чем они хороши и какова их роль в мире. Мюнхау считает, что политический тупик ЕС и его неспособность найти свое место в мире, где доминируют «геополитические хулиганы», во многом связаны со структурным спадом в Германии. По версии Мюнхау, предыдущих лидеров страны подвели надежды на стабильное партнерство с Россией.