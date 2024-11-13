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Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу

Школьница из Луганска Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта «Миротворец», призвала победившего на выборах президента США Дональда Трампа закрыть этот интернет-портал, сообщает РИА Новости.

Она считает, что создателей и администраторов сайта необходимо привлечь к судебной ответственности.

Девушке 16 лет, она — молодой журналист. Весной 2021 года она записала видеообращение к членам Совбеза ООН, призвав организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года «Миротворец» включил девочку в свой список.

Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.

В Мали пришли в замешательство из-за агрессии со стороны Украины

Мали не была враждебной к Украине и не понимает причину агрессии со стороны Киева, сотрудничающего с террористами, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел африканской страны Абдулайя Диопа.

«Мы не понимаем, почему Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками», — заявил дипломат.

Глава МИД отметил, что расследование участия Украины в поддержке террористов в Мали продолжается, сомнений в том, что Киев причастен к этому, нет.

Стали известны должности Маска и Рамасвами в будущей администрации Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа.

«Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент государственной эффективности (DOGE)», — заявил политик.

Трамп отметил, что они займутся «демонтажем правительственной бюрократии», сокращением «избыточных правил», «расточительных расходов» и реструктуризацией федеральных агентств.

Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Пентагона

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп номинировал на пост главы Пентагона Пита Хегсета, сообщает РИА Новости.

«Для меня большая честь объявить, что я номинировал Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете», — заявил политик.

Хегсет окончил Гарвард и Принстон, служил в американской армии. Он работал ведущим на телеканале Fox News.

Небензя обвинил США и Израиль в гибели свыше 43 тысяч жителей Газы

США и Израиль виновны в гибели более чем 43 тысяч палестинцев, которые погибли с начала обострения палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю.

Дипломат указал, что в регион поставляется американское оружие. Кроме того, палестинцы умерли от голода и инфекционных заболеваний.

Небензя отметил, что если бы Израиль был готов к договоренности о прекращении огня и освобождению заложников, то «он бы на нее давно пошел, а не выдвигал бы все новые условия».