МИД: Трамп пока вряд ли знает, удастся ли остановить войну на Ближнем Востоке

Богданов: Трамп пока вряд ли знает, удастся ли остановить войну на Ближнем Востоке
Избранный президент США Дональд Трамп пока сам вряд ли знает, удастся ли остановить военные действия на Ближнем Востоке.
Такое мнение в интервью ТАСС по итогам первой министерской конференции Россия — Африка выразил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
«Я не знаю. Никто не знает. Даже Трамп, наверное, не знает. Надо подождать, посмотреть», — отметил дипломат.
В МИД обвинили западные страны в лицемерии
Ранее Трамп заявил о назначении инвестора Стива Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку.
Также сообщалось, что 13 ноября в Белом доме американский лидер Джо Байден обсудит с Трампом ситуацию в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.