МИД: Трамп пока вряд ли знает, удастся ли остановить войну на Ближнем Востоке

Избранный президент США Дональд Трамп пока сам вряд ли знает, удастся ли остановить военные действия на Ближнем Востоке.

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Такое мнение в интервью ТАСС по итогам первой министерской конференции Россия — Африка выразил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Я не знаю. Никто не знает. Даже Трамп, наверное, не знает. Надо подождать, посмотреть», — отметил дипломат.

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Ранее Трамп заявил о назначении инвестора Стива Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку.

Также сообщалось, что 13 ноября в Белом доме американский лидер Джо Байден обсудит с Трампом ситуацию в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.