Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире США Дональда Трампа будет возможность диктовать России какие-либо условия по урегулированию конфликта на Украине.

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«Если кто-то из команды Трампа меня слышит — я скажу прямо: сама идея о том, что России можно диктовать условия по Украине абсурдна и обречена на провал», — заявил он.

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По его словам, в том случае, если они решат данное утверждение, они навсегда лишаться возможности выстроить нормальные отношения с Москвой. Риттер добавил, что в настоящее время западные СМИ пытаются комментировать разного рода спекуляции, касающиеся возможного плана избранного американского лидера относительно урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что Россия правильно делает, что не обращает на них внимания и готовится обсудить все лично с Трампом.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, что Запад может надавить на Украину для урегулирования конфликта с помощью прекращения поставок вооружений и финансовой помощи. Он также заметил, что главной выгодой от урегулирования для Украины станет прекращение потери территорий.