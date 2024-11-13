В России назвали возможный способ Запада надавить на Украину

Запад может надавить на Украину для урегулирования конфликта с помощью прекращения поставок вооружений и финансовой помощи, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также заметил, что главной выгодой от урегулирования для Украины станет прекращение потери территорий.

© Лента.ру

«Запад может прекратить поставки оружия, техники, остановить финансирование, — сказал политик. — На это, в частности, может повлиять избранный президент США Дональд Трамп, способный надавить на главу Украины Владимира Зеленского и на руководство НАТО».

Economist: Владимира Зеленского держат в неведении относительно положения ВСУ

Мирная остановка боевых действий, как считает Чепа, для Украины стала бы лучшим вариантом, чем капитуляция, которая, по его мнению, неминуема в случае, если события продолжат развиваться в текущем ключе.

«Кроме того, чем дольше продолжается конфликт, тем большие территориальные потери грозят Украине. Москва об этом заявляла неоднократно. И в сегодняшней ситуации остановка противостояния с прекращением потерь территорий будет являться самым важным для Украины», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что сенатор Марк Рубио, который рассматривается как один из основных кандидатов на пост госсекретаря США в администрации избранного американского президента Дональда Трампа, поддержит план республиканца по оказанию давления на власти Украины для завершения конфликта.