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В США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Избранный президент США Дональд Трамп симпатизирует главе России Владимиру Путину, но с презрением относится к его украинского коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом пишет The Hill.

В США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому
© Globallookpress.com

Издание полагает, что республиканец может сократить помощь Киеву, чтобы вынудить Зеленского сесть за стол переговоров.

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Ранее Трамп обвинил Зеленского в в начале конфликта на Украине. Он подчеркнул, что украинский президент «никогда не должен был позволить этому начаться».

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