Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу

Школьница из Луганска Фаина Савенкова, внесенная в базу украинского сайта «Миротворец», попросила избранного президента США Дональда Трампа поспособствовать закрытию данного интернет-портала. Об этом она заявила в своем обращении, передает РИА Новости.

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«Я обращаюсь к Трампу с призывом осудить действия и закрыть сайт "Миротворец", а создателей и его руководителей привлечь к судебной ответственности. В любой части мира государство должно защищать своих граждан, даже если они критикуют некоторые действия правительства», — сказала она.

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Савенкова отметила, что скандально известный сайт нарушает законы о защите частной информации, размещая личные данные ряда граждан, тем самым запугивая и шантажируя их. По ее словам, создатели «Миротворца» «взяли на себя роль суда».

Ранее командир разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский раскритиковал базу «Миротворец».