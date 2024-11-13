Беспилотники стали использовать для транспортировки крови

Национальная служба здравоохранения Великобритании впервые задействовала беспилотники для доставки образцов крови между лондонскими больницами. Об этом пишет газета The Times.

© Газета.Ru

«За две минуты, а не за 30 минут по перегруженным улицам столицы», — говорится в публикации.

После официального старта во вторник беспилотники будут летать между крышами двух больниц, транспортируя образцы пациентов с риском кровотечений, которым предстоит операция.

The Times: военных НАТО пугают новой опасностью российских дронов

«Они (образцы. — «Газета.Ru») будут проанализированы и помогут ускорить принятие решения о том, следует ли проводить операцию», — отмечает издание.

Ранее образцы доставлялись на фургоне или мотоцикле.

В октябре сообщалось, что в России разработали систему, которая при помощи группы беспилотников может устанавливать датчики для разведки нефти, газа и других полезных ископаемых на удаленных и труднопроходимых территориях. В ходе испытаний дроны смогли автономно выполнять транспортировку сенсоров по заданному маршруту даже при сильном ветре – 12 м/с.

Ранее ученые создали микроклеточные дроны для лечения рака легких.