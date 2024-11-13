Беспилотники стали использовать для транспортировки крови

Times: в Британии впервые применили дроны для транспортировки образцов крови
Национальная служба здравоохранения Великобритании впервые задействовала беспилотники для доставки образцов крови между лондонскими больницами. Об этом пишет газета The Times.
«За две минуты, а не за 30 минут по перегруженным улицам столицы», — говорится в публикации.
После официального старта во вторник беспилотники будут летать между крышами двух больниц, транспортируя образцы пациентов с риском кровотечений, которым предстоит операция.
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«Они (образцы. — «Газета.Ru») будут проанализированы и помогут ускорить принятие решения о том, следует ли проводить операцию», — отмечает издание.
Ранее образцы доставлялись на фургоне или мотоцикле.
В октябре сообщалось, что в России разработали систему, которая при помощи группы беспилотников может устанавливать датчики для разведки нефти, газа и других полезных ископаемых на удаленных и труднопроходимых территориях. В ходе испытаний дроны смогли автономно выполнять транспортировку сенсоров по заданному маршруту даже при сильном ветре – 12 м/с.
Ранее ученые создали микроклеточные дроны для лечения рака легких.