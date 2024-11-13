Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Пентагона телеведущего

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп заявил о том, что назначит на пост главы Пентагона Пита Хегсета, сообщает РИА Новости.

«Для меня большая честь объявить, что я номинировал Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете», — следует из заявления политика.

Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки

Хегсет окончил Гарвард и Принстон. Он проходил службу в армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, в Ираке и Афганистане. Хегсет работал ведущим на прореспубликанском телеканале Fox News.