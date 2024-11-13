Маск прокомментировал свое назначение в администрацию Трампа

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал свое назначение на должность главы Департамента эффективности государственного управления в администрации нового президента США Дональда Трампа.

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Об этом он написал в соцсети X.

«Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии», — заявил бизнесмен.

Так он спародировал заявления действующего американского лидера Джо Байдена, утверждавшего, что возвращение Трампа в Белый дом станет для Америки угрозой демократии.

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Ранее 13 ноября Трамп объявил, что Маск совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления США. Им предстоит проложить путь для демонтажа правительственной бюрократии, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск.

Позднее Трамп сравнил создание департамента DOGE по значимости с разработкой атомной бомбы.