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Трамп раскрыл должность Маска в его администрации

Американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США в администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Трамп раскрыл должность Маска в его администрации
© Лента.ру

Как утверждает республиканец, Рамасвами и Маск проложат путь для его администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств.

Илон Маск поддержал отмену независимости Федрезерва

Ранее стало известно, что Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Политик назвал его жестким и умным, а также отметил, что Хегсет «верит в то, что Америка должна быть на первом месте».

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