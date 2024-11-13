Россия может предложить Китаю совместно производить оружие

Российская Федерация готова предложить КНР совместно производить самое современное оружие и военную технику. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич.

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По его словам, российская сторона стремится к активному внедрению современных форм сотрудничества, которые могут вывести процесс взаимодействия РФ и Китая на более высокий уровень.

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«Это в первую очередь совместная разработка высокотехнологичной продукции военного назначения, создание совместных предприятий по выпуску военной продукции, строительство сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН. И если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия», — сказал Бабич.

Накануне министр иностранных дел Китая Ван И заявил на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, что Пекин готов укреплять координацию с Москвой по стратегическим вопросам и проблемам безопасности.

Ранее Путин заявил, что РФ и КНР стали союзниками «во всех смыслах этого слова».