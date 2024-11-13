В МИД Польши связали переговоры по Украине с установлением нового мирового порядка

Переговоры по завершению украинского конфликта могут привести к установлению нового мирового порядка. Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«В воздухе висят решения масштаба Потсдамских [соглашений], которые могут установить новый мировой порядок на десятилетия вперед», — сказал министр в ответ на вопрос ведущей телеканала, какой видится ситуация вокруг Украины на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Премьер Чехии после беседы с Трампом заявил о сложности решения по Украине

По его словам, команда Трампа рассматривает различные сценарии политики в отношении Украины и конфликта. Дипломат считает, что новой администрации Соединенных Штатов невыгодно, чтобы украинское государство потерпело «катастрофическое поражение».

На прошлой неделе газета The Telegraph со ссылкой на окружение Трампа написала, что новый глава Белого дома в рамках своего плана по урегулированию конфликта на Украине может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200-километровую буферную зону между ВСУ и ВС РФ на территории республики.

Ранее на Украине придумали план действий в ответ на возвращение Трампа.