В Палестине назвали условие для сотрудничества с Трампом

Палестина отвергнет предложения администрации избранного президента США Дональда Трампа, если они не будут учитывать права палестинского народа. Об этом ФАТХ Абдель Фаттах Ад-Даула в разговоре с «Известиями».

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Он подчеркнул, что американская сторона должна изменить свою позицию по поддержке Израиля. Собеседник издания также заявил о необходимости создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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«Если политика избранного президента США Трампа останется в той же логике, которая отрицает права палестинского народа и поддерживает политику оккупации, то она не приведет к успеху», — предупредили в ФАТХ.

Ранее сообщалось, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могут разочаровать ограничения со стороны Трампа, касающиеся боевых действий на Ближнем Востоке. Отмечалось, что республиканец не намерен давать еврейскому государству карт-бланш.