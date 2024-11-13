Трамп назначил главу ЦРУ

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп объявил, что назначил главой ЦРУ Джона Рэтклиффа, который ранее занимал пост главы национальной разведки, сообщает РИА Новости.

Рэтклифф подловил предвыборную кампанию Хиллари Клинтон на том, что якобы российский след в кампании Трампа был фейком. Также он отказался врать американцам касательно информации на скандальном ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена.

Трамп назначит инвестора Уиткоффа спецпосланником США на Ближнем Востоке

Ранее Трамп назначил на должность советника по нацбезопасности конгрессмена от Флориды Майка Уолца, который выступал за дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины.