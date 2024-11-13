$97.960104.25-0.60
Войти в почту

Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины
© globallookpress.com

До этого тревога была объявлена в Киеве, в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В 07:47 мск предупреждение начало действовать в Винницкой области, а в течение трех минут в красной зоне оказались все регионы Украины.

В ночь на 13 ноября Сумская областная военная администрация сообщила, что объекты критической инфраструктуры Шосткинского района попали под удар беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Это привело к отключению отопления в городе Шостка.

В ночь на 12 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве.

Российская армия начала проводить атаки на украинские объекты инфраструктуры с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по словам российских властей, лежит на украинских специальных службах. Как утверждает Министерство обороны РФ, удары направлены на целевые объекты в областях энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.

В мире
Минобороны России
Киев
Шостка
Украина