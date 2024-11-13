Трамп назначит инвестора Уиткоффа спецпосланником США на Ближнем Востоке

Инвестор Стивен Уиткофф будет назначен на должность специального посланника США на Ближнем Востоке при новой администрации Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении избранного президента, распространенном во вторник его переходной командой.

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"Я с радостью объявляю, что назначаю Стивена Уиткоффа спецпосланником на Ближнем Востоке. Стива уважают в бизнес-кругах и среди филантропов, он способствовал укреплению и процветанию всех проектов, к которым был причастен. Стив будет неустанно выступать в поддержку мира", - объявил Трамп.

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Как отмечается в заявлении республиканца, Уиткофф возглавляет основанную им в 1997 году компанию Witkoff, которая занимается инвестициями и недвижимостью. Кроме того, он входил в состав исполнительного комитета Совета по недвижимости Нью-Йорка.

Ранее переходная команда Трампа сообщила, что Уиткофф вместе с экс-сенатором от штата Джорджия Келли Леффлер будет возглавлять комитет, ответственный за инаугурацию избранного президента, которая пройдет в январе 2025 года.