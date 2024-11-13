Россия поддержала проект резолюции ООН по Газе

Россия поддерживает подготовленный 10 непостоянными членами ООН проект резолюции по сектору Газа с требованием о прекращении огня и призывает поставить его на голосование. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Cовет Безопасности обязан как можно скорее выйти из состояния паралича, в котором он стараниями США пребывал последние месяцы под неустанные мантры о грядущем заключении сделки между Израилем и ХАМАС, - сказал он на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Газе. - Пришло время действовать. Именно поэтому Россия выражает полную поддержку подготовленному десяткой непостоянных членов СБ проекту резолюции по Газе с прямым требованием о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня и освобождении всех заложников и призывает к его постановке на голосование без дальнейшего промедления".

Глава российского диппредставительства отметил, что резолюция 2735 оказалась лишь инструментом для выигрыша времени для Израиля.