На Украине огорчились из-за отсутствия Помпео в будущей администрации Трампа

Украинские чиновники огорчены отсутствием бывшего госсекретаря США Майка Помпео в будущей администрации избранного американского президента Дональда Трампа, сообщает британский журнал The Economist.

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По словам высокопоставленного источника в украинской службе безопасности, такое развитие событий является для Киева очень негативным, поскольку Помпео относится к Украине с большим сочувствием относительно других претендентов на важные с точки зрения внешней политики позиции в администрации, которую сформирует новый президент США.

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Ранее стало известно, что киевские политики на фоне успехов российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США изучают возможность возможность смены руководства на Украине. Самой ранней обсуждаемой датой выборов в стране может стать 25 мая 2025 года.